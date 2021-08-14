Большинство сотрудников посольства США в Кабуле эвакуируют в течение 72 часов

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Большинство сотрудников американского посольства в Афганистане будут эвакуированы в течение ближайших 72 часов. Об этом сообщил в субботу со ссылкой на источники в Кабуле и Вашингтоне телеканал CBS.

По его данным, в представительстве, как ожидается, останется лишь небольшое число "ключевых сотрудников", включая посла и ряд других лиц высокого ранга, ответственных за принятие решений. Кроме того, в посольстве останутся сотрудники управления дипломатической безопасности, а также инженеры, занимающиеся уничтожением жестких дисков с секретными данными и другими подобными вопросами технического характера.

Власти США в четверг объявили о сокращении числа сотрудников своего посольства в Кабуле. При проведении их эвакуации обеспечивать безопасность будут американские войска. Для этого, как ожидается, в афганскую столицу временно перебросят около 3 тыс. военнослужащих. При этом Пентагон рассчитывает, что около 1 тыс. военных продолжат в Кабуле охранять остающихся там сотрудников диппредставительства.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) нарастило темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.