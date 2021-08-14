Талибы обещают не позволить террористам действовать из Афганистана против других стран

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 августа. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) заверяет, что не позволит террористам использовать территорию Афганистана для действий против других стран.

"Мы привержены тому, чтобы никому не позволять использовать афганскую территорию против любой страны, включая соседние страны", - сказал в субботу в интервью индийскому информационному агентству ANI представитель движения Мухаммед Сухайль Шахин.

Кроме того, он отверг утверждения, что талибы имеют связи с базирующимися в Пакистане террористическими группировками. "Это безосновательные утверждения. Они основаны не на реальных фактах, а на определенном политическом отношении к нам", - заверил он.

Представитель талибов также заявил, что ценит помощь Индии афганскому народу. "Они оказывают помощь афганскому народу или национальным проектам. Они делали это и в прошлом. Я думаю, что это то, что ценится", - сказал он.

Индия обеспокоена развитием ситуации в Афганистане и опасается, что в случае прихода к власти талибов активизируются террористические группы и на индийской территории. Как заявил в субботу корреспонденту ТАСС индийский политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан, в Нью-Дели не исключают, что если талибы придут к власти, проникающие в подконтрольную Индии часть Кашмира исламистские группировки, имеющие связи в Афганистане, возможно, получат дополнительную поддержку.

Предостережение для Индии

Представитель "Талибана" также предупредил, чтобы Индия не вмешивалась в ситуацию в Афганистане и не направляла туда воинский контингент. "Если они придут в Афганистан с военной помощью и будет [военное] присутствие, я думаю, это не пойдет им на пользу. Они видели судьбу военного присутствия в Афганистане других стран, так что это открытая книга для них", - сказал Шахин. Индия до сих пор не заявляла о намерении направить войска в Афганистан, но такая возможность активно обсуждалась в местных СМИ.

Шахин также заверил, что талибы якобы не намерены нападать на какие-либо посольства или дипломатов в Афганистане. "С нашей стороны нет никакой угрозы для посольств и дипломатов. Мы не будем нападать ни на посольства, ни на дипломатов. Мы говорили об этом в наших заявлениях много раз", - сказал он.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 90% территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.