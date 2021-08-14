Байден сообщил, что США развернут в целом 5 тыс. военных в Афганистане

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты развернут в Афганистане в целом 5 тыс. военных для обеспечения безопасной эвакуации дипломатов из страны. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-службой Белого дома заявлении президента США Джо Байдена.

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"Во-первых, исходя из рекомендаций наших дипломатических, военных и разведывательных команд, я санкционировал развертывание около 5 тыс. военнослужащих США для обеспечения упорядоченного и безопасного вывода персонала США и наших других партнеров, безопасной эвакуации помогавших нашим военным афганцев, а также тех, кто находится под риском из-за продвижения "Талибана" (движение запрещено в РФ - прим. ТАСС)", - отмечается в тексте.

"Мы заявили представителям "Талибана" в Дохе через военного командующего, что любые действия с их стороны на земле в Афганистане, которые поставят под угрозу персонал США или нашу миссию, получат быструю и сильную военную реакцию", - заявил Байден.

Президент США поручил госсекретарю Энтони Блинкену поддерживать власти Афганистана в их стремлении к политическому урегулированию в стране.

"Я поручил госсекретарю поддерживать президента [Афганистана Ашрафа] Гани и других афганских лидеров в их стремлении предотвратить дальнейшее кровопролитие и добиться политического урегулирования", - сказано в сообщении. В свою очередь пресс-служба Госдепартамента сообщила, что Блинкен в субботу провел телефонный разговор с Гани.

Военное присутствие США

Продолжение присутствия сил США в Афганистане не изменит ситуацию, если афганские военные не смогут удержать страну, говорится в заявлении Байдена.

"Еще один год или пять лет американского военного присутствия не изменят ситуацию, если афганские военные не смогут или не удержат страну. Для меня неприемлемо бесконечное американское присутствие в центре гражданского конфликта другой страны", - сказал Байден.

"Я стал четвертым президентом, который перенял американское военное присутствие в Афганистане. <...> Я не стал бы и не буду перекладывать эту войну на пятого президента", - отметил он.

Президент США приказал ВС и разведке обеспечить сохранение способности Вашингтона противостоять будущим террористическим угрозам из Афганистана. "Я приказал нашим ВС и нашему разведсообществу обеспечить сохранение нами способности и бдительности для противодействия будущим террористическим угрозам из Афганистана", - говорится в сообщении.