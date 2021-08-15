Талибы объявили о переходе под свой контроль города Мехтарлам на востоке Афганистана

КАИР, 14 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило о переходе под свой контроль города Мехтарлам - административного центра провинции Лагман на востоке Афганистана. Соответствующее заявление опубликовано в субботу вечером на странице официального представителя талибов Забихуллы Муджахида в Twitter.

"Под наш контроль перешел город Мехтарлам - столица провинции Лагман. Некоторое время назад губернатор, начальник полиции, разведывательная служба <...> и другие органы управления провинции были полностью захвачены", - указывается в сообщении.

В нем также подчеркивается, что правительственные силы, неся большие потери, оставили свои позиции, оружие, снаряжение и боеприпасы и пустились в бегство.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 90% территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. Талибы захватили более половины административных центров провинций страны, в том числе город Пули-Алам всего в 50 км от Кабула.