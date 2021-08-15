Telegraph: Великобритания в срочном порядке эвакуирует своего посла из Афганистана

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Посол Великобритании в Афганистане Лори Бристоу будет в экстренном порядке эвакуирован из страны к вечеру 16 августа в связи с ухудшающейся обстановкой на фоне продвижения к Кабулу боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники.

По их сведениям, изначально предполагалось, что британское посольство в Афганистане в целях безопасности может быть перенесено на территорию аэропорта Кабула, однако из-за опасений о возможном взятии аэропрота талибами соответствующие планы были пересмотрены. Отмечается, что за последние дни число сотрудников дипмиссии Соединенного Королевства в исламской республике сократилось с 500 человек до "нескольких десятков", включая Бристоу, который только в июне вручил верительные грамоты президенту Афганистана Ашрафу Гани.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, комментируя ситуацию в Афганистане, заявил, что "наблюдение за скатыванием страны к гражданской войне и продвижением талибов - болезненный опыт для всех". При этом он подчеркнул, что после заявления американского руководства о выводе войск из Афганистана Лондон "не мог действовать в одиночку".

"Односторонние силы очень скоро стали бы рассматриваться как оккупационные вне зависимости от того, насколько могущественна страна, которая посылает их. История показывает нам, что происходит с ними в таких случаях в Афганистане", - написал глава британского оборонного ведомства в статье для The Sunday Telegraph.

В пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам заседания чрезвычайного правительственного комитета для обсуждения сложившейся в Афганистане обстановки заявил, что Лондон в ближайшие несколько дней эвакуирует из республики большую часть сотрудников своего посольства, а также ожидающих отправки в королевство афганских граждан, которые помогали британским военным, участвовавшим в миссии НАТО. Для осуществления эвакуации в Афганистан были временно направлены 600 британских военнослужащих.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что движение "Талибан" нарастило темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют до 90% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.