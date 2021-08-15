Польша намерена принять симметричные меры в ответ на отзыв своего дипломата из Израиля

ВАРШАВА, 15 августа. /ТАСС/. Власти Польши примут симметричные меры в ответ на отзыв поверенного в делах Израиля из Варшавы. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении польского МИД.

"МИД Польши негативно оценивает действия внешнеполитического ведомства Израиля и необоснованное решение о понижении ранга дипломатического представительства в Варшаве", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что "шаги, предпринятые Израилем, наносят серьезный ущерб отношениям между двумя странами".

"Правительство Республики Польша примет соответствующие политические и дипломатические меры, учитывая принцип симметрии в двусторонних отношениях", - подчеркнули в польском МИД.

Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид объявил, что поручил поверенному в делах еврейского государства в Варшаве немедленно вернуться домой "для бессрочных консультаций" после подписания польским президентом Анджеем Дудой поправок в законодательство, ограничивающих права уцелевших в Холокосте на реституцию отнятого у них имущества. Вместе с тем уточнялось, что новый посол Израиля в Польше, который должен был вскоре отбыть в Варшаву, на данном этапе в Польшу не поедет. МИД Израиля порекомендует послу Польши в Израиле продолжить отпуск в своей стране.

В августе польский парламент утвердил поправки в законодательство, согласно которым по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, невозможно будет его оспорить. В субботу их подписал президент страны.