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Трамп назвал ситуацию в Афганистане "некомпетентностью" нынешней администрации США

По версии американского экс-президента, талибы больше не боятся или не уважают Соединенные Штаты

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп раскритиковал нынешнего главу Белого дома демократа Джо Байдена за сложившуюся ситуацию вокруг Афганистана.

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"Он [Байден] убегает из Афганистана вместо того, чтобы следовать плану, который наша администрация оставила для него. Плану, который защищал наш персонал и собственность, а также гарантировал, что у "Талибана" [запрещенное в РФ движение] даже в мыслях не было бы захватить наше посольство или обеспечить базу для новых нападений на США", - утверждается в распространенном в субботу вечером заявлении республиканца.

По версии Трампа, талибы больше не боятся или не уважают США. "Какой будет позор, когда "Талибан" поднимет свой флаг над посольством США в Кабуле. Это полный провал из-за слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности", - полагает он.

Теги
АфганистанСШАТрамп, Дональд
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