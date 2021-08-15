Афганский маршал Дустум бежал из захваченного талибами Мазари-Шарифа в узбекский Термез

ТЕРМЕЗ, 15 августа. /ТАСС/. Единственный афганский маршал, этнический узбек Абдул Рашид Дустум перебрался из административного центра провинции Балх города Мазари-Шариф в самый южный город Узбекистана Термез, который находится примерно в 10 км от узбекско-афганской границы. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС местный журналист Хамид.

"В ночь с субботы на воскресенье группа афганцев, в основном чиновники, военнослужащие и единственный афганский маршал Абдул Рашид Дустум со своим окружением, спасаясь от талибов, которые, по их словам, заняли Мазари-Шариф, перешли узбекско-афганскую границу", - сказал Хамид. По его данным, афганцы были пропущены на территорию Узбекистана через единственный пункт пропуска между двумя соседними странами, который находится на мосту Дружбы через Амударью между Узбекистаном и Афганистаном. Власти Узбекистана пока официально не подтвердили информацию о том, что Дустум уже находится в Термезе.

В июле российский МИД сообщил, что в Термез из находящегося на расстоянии 58 км от него Мазари-Шарифа из соображений безопасности был эвакуирован персонал российского генконсульства.

Второе бегство Дустума

Талибы уже второй раз без особых потерь быстро захватывают Мазари-Шариф на северо-западе Афганистана. Первый раз они сделали это в 1998 году и управляли им до 2001 года. Оба раза обороной города руководил Абдул Рашид Дустум. В 1998 году Дустум пытался бежать в Узбекистан, в столице которого уже довольно давно проживает его семья и ближайшие родственники. Однако по указанию первого президента республики Ислама Каримова его не пропустили на территорию Узбекистана, и он был вынужден бежать в Турцию.

В середине июля две группы афганских военнослужащих и бойцов отрядов самообороны общей численность около 100 человек, спасаясь бегством от талибов, перешли на территорию Узбекистана. Однако после проведения процессуальных действий все они были возвращены на родину. При этом МИД Узбекистана выступил с заявлением, в котором подчеркивалось, что республика и впредь будет решительно пресекать незаконные попытки пересечения ее границы. Руководство погранвойск Узбекистана опровергло сообщение о том, что республика уже подготовила неподалеку от Термеза палаточный лагерь для беженцев из Афганистана.

Поддержка президента не помогла

Несколько дней назад Мазари-Шариф посетил президент Афганистана Ашраф Гани, который встретился с командирами частей регулярной армии и отрядов самообороны, защищающих провинцию. Аналитики полагают, что президент хотел убедиться в том, что войска под командованием Дустума отстоят территорию приграничной с Узбекистаном, Туркменией и Таджикистаном провинции и ее административный центр. Вернувшись из Мазари-Шарифа в Кабул, Ашраф Гани выступил с обращением к народу страны, в котором сообщил о намерениях реформировать вооруженные силы и службу национальной безопасности.

Президент США Джо Байден 14 апреля объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. В начале июля движение "Талибан" (запрещено в РФ) на фоне вывода войск западной коалиции развернуло масштабное наступление и в основном взяло под контроль все районы Афганистана вдоль границ с Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном.