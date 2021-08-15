Талибы объявили о взятии города Майданшахр

ТАСС, 15 августа. Сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли под свой контроль город Майданшахр - административный центр провинции Вардак. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на странице официального представителя талибов Забихуллы Муджахида в Twitter.

По его информации, губернатор, начальник полиции и другие органы управления захвачены радикалами. Вооружение и снаряжение правительственных сил перешли в руки талибов.

Майданшахр расположен к юго-западу от Кабула, находится в 45,7 км от афганской столицы.

14 апреля Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) нарастило темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют до 90% территории страны, включая районы вдоль границы с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.