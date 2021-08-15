{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: талибы захватили здание администрации афганской провинции Хост

Город Хост находится в 30 км от границы с Пакистаном

ТАСС, 15 августа. Сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли под свой контроль здание администрации провинции Хост, расположенной на юге-востоке Афганистана. Об этом в воскресенье сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Город Хост, административный центр указанной провинции, находится в 30 км от границы с Пакистаном.

Комментариев официальных властей по поводу ситуации в Хосте не поступало.

14 апреля Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что движение "Талибан" нарастило темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют до 90% территории страны, включая районы вдоль границы с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

Теги
Афганистан
Власти Узбекистана ведут переговоры о беженцах с правительством Афганистана и "Талибаном"
Накануне 84 афганских военнослужащих несанкционированно пересекли госграницу
Власти Узбекистана ведут переговоры о беженцах с правительством Афганистана и "Талибаном"
Читать полностью