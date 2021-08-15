"Талибан" приказал своим бойцам не штурмовать Кабул

КАИР, 15 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) приказало своим бойцам не штурмовать Кабул. Об этом заявил в воскресенье в Twitter официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Мы приказали нашим бойцам оставаться на входах в Кабул и не штурмовать город", - сказал он. Согласно заявлению талибов, сейчас ведутся переговоры с властями о передаче столицы, и боевики не будут штурмовать город силой. "Мы хотим избежать жертв среди гражданского населения, но мы не объявляли о прекращении огня, - отметил Муджахид. - Мы дадим право безопасного проезда каждому, кто захочет покинуть столицу Кабул, мы призываем женщин отправиться в безопасные места в столице".

По информации телеканала Al Arabiya, столкновения между армией и талибами происходят сейчас на окраине Кабула, а не внутри города. Центр столицы - "зеленую зону", где находятся посольства иностранных государств, контролируют американские войска. Они же обеспечивают безопасность столичного аэропорта.

По информации афганского телеканала 1TV, руководство "Талибана" дало распоряжение своим отрядам непосредственно не вступать в пределы Кабула. В настоящее время, отмечает канал, талибы "ведут переговоры с правительством страны о мирном входе в город отрядов движения". Как указывает афганский телеканал Tolo News, "Талибан" заверяет, что целью этих контактов является "завершение процесса передачи города [под контроль талибов] в безопасных условиях".

Некоторое время назад агентство Reuters со ссылкой на МВД Афганистана сообщило, что формирования "Талибана" начали наступление на столицу Афганистана по всем направлениям.