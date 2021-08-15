Талибы заявили, что гарантируют безопасность посольства России в Кабуле

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) гарантирует безопасность посольства России в Кабуле.
Об этом заявил ТАСС в воскресенье официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин.
"Да, у нас хорошие отношения с Россией, и наша политика в целом заключается в обеспечении безопасных условий для функционирования российского и других посольств", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Агентство Reuters со ссылкой на МВД Афганистана сообщило, что формирования "Талибана" начали наступление на столицу Афганистана по всем направлениям.