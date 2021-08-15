{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Продвижение "Талибана" в Афганистане
Обновлено 

Талибы заявили, что гарантируют безопасность посольства России в Кабуле

Агентство Reuters ранее сообщило, что формирования радикального движения начали наступление на столицу Афганистана по всем направлениям
Посольство России в Кабуле Embassy of Russia in Kabul/CC BY 3.0/Wikimedia Commons
Описание
Посольство России в Кабуле
© Embassy of Russia in Kabul/CC BY 3.0/Wikimedia Commons

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) гарантирует безопасность посольства России в Кабуле.

На эту тему
Угрозы захватить Кабул. Талибы берут под контроль все больше территории Афганистана
Угрозы захватить Кабул.

Об этом заявил ТАСС в воскресенье официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин.

"Да, у нас хорошие отношения с Россией, и наша политика в целом заключается в обеспечении безопасных условий для функционирования российского и других посольств", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Агентство Reuters со ссылкой на МВД Афганистана сообщило, что формирования "Талибана" начали наступление на столицу Афганистана по всем направлениям.

Теги
АфганистанРоссияПродвижение "Талибана" в Афганистане
Джабаров: Совбез ООН должен принять резолюцию по Афганистану о начале переговоров
Документ должен обязать стороны сесть за стол переговоров для предотвращения масштабного кровопролития, отметил первый зампред комитета Совфеда по международным делам
Читать полностью