Reuters: президент Афганистана провел переговоры со спецпредставителями США и НАТО

ТАСС, 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани провел чрезвычайные переговоры со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и высшими должностными лицами НАТО в связи с наступлением формирований радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на столицу Афганистана город Кабул. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации афганского президента.

Детали встречи не приводятся. По данным агентства, ключевые сотрудники дипведомства США в Кабуле продолжили свою работу, находясь в аэропорту города. Дипломаты ЕС перевезены в тайное место и находятся в безопасности.

Некоторое время назад агентство Reuters со ссылкой на МВД Афганистана сообщило, что формирования "Талибана" (движение запрещено в России) начали наступление на столицу Афганистана по всем направлениям. Официальный представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что боевики получили приказ не штурмовать город.​​