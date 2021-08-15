СМИ: президент Афганистана в ближайшие часы сложит с себя полномочия

КАИР, 15 августа. /ТАСС/. Президент Афганистана Ашраф Гани в ближайшие часы сложит с себя полномочия. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По его данным, "поступает информация о том, что президент сложит с себя полномочия в течение нескольких часов, и будет сформировано временное правительство". Переговоры о мирной передаче власти в Кабуле идут сейчас в президентском дворце между делегацией радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и центральными властями. Как отмечается, из Дохи в афганскую столицу прибыл лидер политического крыла движения "Талибан" мулла Абдель Гани Барадар. Он направился на переговоры в президентский дворец.

По его данным, передача власти от действующих афганских властей администрации переходного периода "пройдет сегодня в президентском дворце в столице страны".

Телеканал Al Jazeera приводит заявление талибов, в котором они выражают стремление к участию всех афганцев в грядущем афганском режиме. "Мы хотим, чтобы следующий исламский режим включал всех афганцев, чтобы у нас было ответственное правительство, которое будет служить всем без исключения", - говорится в заявлении "Талибана".

Некоторое время назад исполняющий обязанности министра внутренних Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала Tolo News, что "Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем".