СМИ: США намерены эвакуировать персонал посольства в Кабуле до вторника

ТЕГЕРАН, 15 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены эвакуировать персонал своего посольства в Кабуле до вторника. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Вертолеты ВС США, передает телеканал, совершают перелеты между посольством и международным аэропортом Кабула, куда перевозят сотрудников диппредставительства, а также обладателей специальной визы беженцев - афганцев, работавших на американских военных.

США призвали другие страны переместить своих дипломатов в аэропорт для последующей эвакуации из страны. Сообщается, что в аэропорту находится персонал посольства Дании.

Ранее СМИ передали, что отряды движения "Талибан" (запрещено в РФ) вышли на окраины афганской столицы. Официальный представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что боевики получили приказ не штурмовать город. "Мы приказали нашим бойцам оставаться на подступах к Кабулу и не штурмовать город", - написал он на своей странице в Twitter. - Мы хотим избежать жертв среди гражданского населения, но мы не объявляли о прекращении огня, - отметил Муджахид. - Мы дадим право безопасного проезда каждому, кто захочет покинуть столицу Кабул, мы призываем женщин отправиться в безопасные места в столице".

Иранская газета Tehran Times сообщает, что президент Афганистана Ашраф Гани в своем дворце ведет переговоры с представителями "Талибана". Афганскую охрану дворца сменили американские военные. У дворца стоят в ожидании три вертолета ВС США. По данным газеты, бывший президент Афганистана Хамид Карзай и министр иностранных дел Мохаммад Ханиф Атмар призывают Гани уйти в отставку.

По данным газеты, в одном из центральных кварталов города замечены боевики "Талибана".