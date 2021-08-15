В МИД Казахстана опровергли информацию о планах республики принять беженцев из Афганистана

НУР-СУЛТАН, 15 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Казахстана опровергло распространяемую в социальных сетях информацию о планах республики принять беженцев из Афганистана. Об этом сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС официальный представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.

Ранее в социальных сетях появились утверждения, что госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди обсудил детали размещения в республике 2 тыс. афганских беженцев.

"На сегодняшний день распространяемая информация не соответствует действительности. Ситуация в Афганистане меняется ежечасно, поэтому говорить о конкретном решении преждевременно", - сказал Смадияров.

В воскресенье президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что поручил принять меры для обеспечения безопасности казахстанских граждан и дипломатов, находящихся в Афганистане. По его словам, посольство Казахстана продолжает функционировать в Кабуле в ограниченном составе.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) нарастило темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют до 90% территории страны, включая районы вдоль границы с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.