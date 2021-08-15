{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Продвижение "Талибана" в Афганистане

DPA: ФРГ начнет эвакуацию своих граждан из Кабула 16 августа

Министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявил, что "происходящее сейчас в Афганистане является катастрофой"

БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. ФРГ в понедельник, 16 августа, приступит к эвакуации из Кабула своих граждан, а также афганцев, которые работали на германскую сторону. Об этом сообщило в воскресенье агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью BILD am Sonntag сказал, что Берлин "готов к любым сценариям". Министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявил, что "происходящее сейчас в Афганистане является катастрофой".

Ранее СМИ передали, что отряды движения "Талибан" (запрещено в РФ) вышли на окраины афганской столицы. Официальный представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что боевики получили приказ не штурмовать город.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 90% территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

Теги
ГерманияПродвижение "Талибана" в Афганистане
Продвижение "Талибана" в Афганистане
СМИ: британский парламент созовут в период каникул для обсуждения ситуации в Афганистане
Для осуществления эвакуации в Афганистан были временно направлены 600 британских военнослужащих
Читать полностью