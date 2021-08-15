DPA: ФРГ начнет эвакуацию своих граждан из Кабула 16 августа

БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. ФРГ в понедельник, 16 августа, приступит к эвакуации из Кабула своих граждан, а также афганцев, которые работали на германскую сторону. Об этом сообщило в воскресенье агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью BILD am Sonntag сказал, что Берлин "готов к любым сценариям". Министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявил, что "происходящее сейчас в Афганистане является катастрофой".

Ранее СМИ передали, что отряды движения "Талибан" (запрещено в РФ) вышли на окраины афганской столицы. Официальный представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что боевики получили приказ не штурмовать город.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 90% территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.