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Продвижение "Талибана" в Афганистане
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"Талибан" объявил об установлении своего контроля на всей территории Афганистана

В заявлении талибов, указывается, что "боевые действия в столице страны не ведутся"
© EPA-EFE/STRINGER

ТАСС, 15 августа. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило в воскресенье, что контролирует всю территорию Афганистана. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

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В заявлении талибов, которое приводит телеканал, указывается, что "боевые действия в столице страны не ведутся, движение установило контроль над всем Афганистаном".

По данным телеканала, "Талибан" также взял под контроль расположенную к северо-западу от Кабула авиабазу Баграм (провинция Парван). Как сообщил телеканал Al Arabiya, формирования также захватили находящуюся в городе Баграм тюрьму, где содержатся порядка 5 тыс. заключенных.

Утром в воскресенье силы движения начали наступление по всем направлениям на Кабул. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала Tolo News, что "переход власти пройдет мирным путем". По имеющимся данным, передача власти от действующего афганского правительства администрации переходного периода пройдет в воскресенье в президентском дворце в столице страны.

Теги
АфганистанПродвижение "Талибана" в Афганистане
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