"Талибан" объявил об установлении своего контроля на всей территории Афганистана

ТАСС, 15 августа. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило в воскресенье, что контролирует всю территорию Афганистана. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya .

"Талибан" готовится взять под контроль Кабул. Что происходит в столице Афганистана

В заявлении талибов, которое приводит телеканал, указывается, что "боевые действия в столице страны не ведутся, движение установило контроль над всем Афганистаном".

По данным телеканала, "Талибан" также взял под контроль расположенную к северо-западу от Кабула авиабазу Баграм (провинция Парван). Как сообщил телеканал Al Arabiya, формирования также захватили находящуюся в городе Баграм тюрьму, где содержатся порядка 5 тыс. заключенных.

Утром в воскресенье силы движения начали наступление по всем направлениям на Кабул. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала Tolo News, что "переход власти пройдет мирным путем". По имеющимся данным, передача власти от действующего афганского правительства администрации переходного периода пройдет в воскресенье в президентском дворце в столице страны.