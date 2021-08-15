В Пакистане заявили о готовности предоставить убежище афганским журналистам с семьями

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 августа. /ТАСС/. Пакистан готов выдавать визы афганским журналистам и членам их семей, чтобы они могли покинуть страну в момент хаоса. Об этом сообщил посол Пакистана в Афганистане Мансур Ахмад Хан в Twitter.

"В этот период неопределенности мы специально облегчаем выдачу виз афганским журналистам и их семьям. Сотрудники СМИ, нуждающиеся в визах, могут связаться с пресс-советником по WhatsApp (номер 00923222807683) и им будет оказано содействие", - написал Хан.

По мере развития кризиса в Афганистане и подготовки талибов (движение "Талибан" запрещено в России) к захвату афганской столицы, многие базирующиеся в Кабуле посольства и консульства иностранных государств закрываются и предписывают своим гражданам как можно скорее покинуть страну.

Некоторое время назад агентство Reuters со ссылкой на МВД Афганистана сообщило, что формирования радикального движения "Талибан" начали наступление на столицу Афганистана по всем направлениям. Официальный представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что боевики получили приказ не штурмовать город.