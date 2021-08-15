"Талибан" готовится взять под контроль Кабул. Что происходит в столице Афганистана

Делегация движения "Талибан" (запрещено в РФ) в настоящее время проводит переговоры в президентском дворце в Кабуле с афганскими властями. Как сообщает телеканал Al Arabiya, в ближайшие часы действующее правительство может передать власть администрации переходного периода.
Талибы заявили, что установили контроль на всей территории Афганистана.
Что произошло
Утром МВД Афганистана сообщило, что формирования "Талибана" начали наступление на столицу Афганистана по всем направлениям.
Позднее исполняющий обязанности министра внутренних Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала Tolo News, что "Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем".
Талибы в свою очередь заверили, что обеспечат право выхода из столицы Афганистана Кабула всем, кто этого пожелает. Руководство "Талибана" отдало распоряжение своим отрядам непосредственно не вступать в пределы Кабула.
Обстановка в Кабуле
По информации телеканала Al Arabiya, столкновения между армией и талибами проходят сейчас на окраине Кабула, а не внутри города. Центр столицы - "зеленую зону", где находятся посольства иностранных государств, контролируют американские войска. Они же обеспечивают безопасность столичного аэропорта.
Афганскую охрану дворца сменили американские военные. У дворца стоят в ожидании три вертолета ВС США, сообщает иранская газета Tehran Times.
Талибы призвали банки и госучреждения работать в штатном режиме, а жителей - из соображений безопасности не покидать свои дома, пообещав, что никому не будут мстить и амнистируют всех, кто служит при нынешней кабульской администрации.
Безопасность зарубежных диппредставительств
Движение "Талибан" заверило, что гарантирует безопасность посольства России в Кабуле. По словам официального представителя катарского политического офиса талибов Мохаммада Сохаила Шахина, политика движения заключается в обеспечении безопасных условий для функционирования российского и других посольств.
В пятницу в посольстве России в Кабуле заявили ТАСС, что не готовятся к эвакуации и не рассматривают сейчас такую возможность.
Соединенные Штаты, по данным телеканала CNN, намерены эвакуировать персонал своего диппредставительства в Кабуле до вторника, если не раньше. Вертолеты ВС США, передает телеканал, совершают перелеты между посольством и международным аэропортом столицы, куда перевозят сотрудников диппредставительства, а также обладателей специальной визы беженцев - афганцев, работавших на американских военных.
Ранее о намерениях эвакуировать сотрудников своих диппредствительств заявляли Чехия, Дания и Норвегия. Германия и Нидерланды пока продолжают работу.