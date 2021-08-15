"Талибан" готовится взять под контроль Кабул. Что происходит в столице Афганистана

По информации телеканала Al Arabiya, столкновения между армией и талибами проходят сейчас на окраине Кабула, а не внутри города. Центр столицы - "зеленую зону", где находятся посольства иностранных государств, контролируют американские войска. Они же обеспечивают безопасность столичного аэропорта.

Афганскую охрану дворца сменили американские военные. У дворца стоят в ожидании три вертолета ВС США, сообщает иранская газета Tehran Times.

Талибы призвали банки и госучреждения работать в штатном режиме, а жителей - из соображений безопасности не покидать свои дома, пообещав, что никому не будут мстить и амнистируют всех, кто служит при нынешней кабульской администрации.