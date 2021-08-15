СМИ: британский парламент созовут в период каникул для обсуждения ситуации в Афганистане

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Британский кабмин созовет находящийся на каникулах парламент на следующей неделе для обсуждения ситуации в Афганистане и дальнейших действий Лондона. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Sky News, ссылаясь на источники в канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона.

В пятницу Джонсон по итогам заседания чрезвычайного правительственного комитета, обсуждавшего сложившуюся в Афганистане обстановку, заявил, что Лондон в ближайшие несколько дней эвакуирует из республики большую часть сотрудников своего посольства, а также ожидающих отправки в королевство афганских граждан, которые помогали британским военным, участвовавшим в миссии НАТО. Для осуществления эвакуации в Афганистан были временно направлены 600 британских военнослужащих.

По данным газеты The Sunday Telegraph, посол Великобритании в Афганистане Лори Бристоу будет в экстренном порядке эвакуирован из Кабула 16 августа из-за угрозы захвата столицы боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Издание сообщает, что число сотрудников дипмиссии Соединенного Королевства в исламской республике за последние дни сократилось с 500 человек до "нескольких десятков".

После вывода основной части западного военного контингента из Афганистана движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. В настоящий момент поступают сообщения, что талибы полностью окружили Кабул, откуда сейчас спешно эвакуируется персонал западных дипмиссий. По данным телеканала "Аль-Арабия", бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране.

Ранее афганские СМИ сообщили, что мирная передача власти в стране талибам пройдет в воскресенье в президентском дворце в Кабуле.