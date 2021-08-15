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Продвижение "Талибана" в Афганистане

СМИ: сотни заключенных сбежали из тюрьмы в столице провинции на востоке Афганистана

По данным агентства Pajhwok, всего в тюрьме находилось около 600 человек, включая представителей движения "Талибан"

ТЕГЕРАН, 15 августа. /ТАСС/. Сотни заключенных сбежали из тюрьмы, расположенной в городе Чарикар - административном центре провинции Парван на востоке Афганистана. Об этом сообщает в воскресенье агентство Pajhwok.

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По словам главы полиции провинции Абдуллы Рауфа Урузгани, причиной побега стала халатность директора тюрьмы.

По информации местных источников агентства, побег был организован в результате бунта в тюрьме. При этом сотрудники служб безопасности открыли огонь по заключенным.

Агентство уточняет, что всего в тюрьме находилось около 600 человек, включая представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Ранее талибы заявили, что контролирует всю территорию Афганистана. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал сообщил в эфире телеканала TOLO News, что "переход власти пройдет мирным путем". По имеющимся данным, передача власти от действующего афганского правительства администрации переходного периода пройдет в воскресенье в президентском дворце в столице страны.

Теги
АфганистанПродвижение "Талибана" в Афганистане
Продвижение "Талибана" в Афганистане
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