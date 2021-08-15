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Продвижение "Талибана" в Афганистане

Сотрудники генконсульства Ирана в Мазари-Шарифе переведены в посольство в Кабуле

В Сети ранее появились видеоролики, в которых утверждалось, что талибы якобы вошли в иранское генконсульство

ТЕГЕРАН, 15 августа. /ТАСС/. Все дипломаты и другие сотрудники генконсульства Ирана в Мазари-Шарифе переведены в иранское посольство в столице Афганистана. Об этом сообщило в воскресенье агентство IRNA.

По данным IRNA в Афганистане, представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) не пытались войти ни в одну из дипмиссий Ирана в Афганистане. Дипломаты посольства Ирана в Кабуле находятся в безопасности.

Ранее в интернете были размещены видеоролики, в которых утверждалось, что талибы якобы вошли в генконсульство Ирана в Мазари-Шарифе.

В субботу формирования талибов заняли город Мазари-Шариф - административный центр провинции Балх.

Теги
ИранПродвижение "Талибана" в Афганистане
Продвижение "Талибана" в Афганистане
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