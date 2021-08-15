CNN: несколько высокопоставленных афганских чиновников ожидают вылета в аэропорту Кабула

​​​ТАСС, 15 августа. Несколько высокопоставленных чиновников Афганистана, включая советников президента страны Ашрафа Гани, ожидают вылета из аэропорта Кабула на фоне данных о проходящих в президентском дворце в Кабуле переговоров между представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и афганским правительством. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в аэропорту.

"Талибан" готовится взять под контроль Кабул. Что происходит в столице Афганистана

Пункт назначения не уточняется.

По данным портала Flightradar24, рейс авиакомпании Air India приземлился в аэропорту Кабула. Представитель эмиратской авиакомпании Flydubai сообщил в разговоре с агентством Reuters, что с понедельника компания приостанавливает свои рейсы в столицу Афганистана на неопределенный срок. Последний рейс этой авиакомпании намечен на воскресенье.

Утром в воскресенье силы движения "Талибан" начали наступление по всем направлениям на Кабул. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала TOLO News, что "переход власти пройдет мирным путем".