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Продвижение "Талибана" в Афганистане
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CNN: несколько высокопоставленных афганских чиновников ожидают вылета в аэропорту Кабула

По данным телеканала, в их числе советники президента страны Ашрафа Гани

​​​ТАСС, 15 августа. Несколько высокопоставленных чиновников Афганистана, включая советников президента страны Ашрафа Гани, ожидают вылета из аэропорта Кабула на фоне данных о проходящих в президентском дворце в Кабуле переговоров между представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и афганским правительством. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в аэропорту.

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Пункт назначения не уточняется.

По данным портала Flightradar24, рейс авиакомпании Air India приземлился в аэропорту Кабула. Представитель эмиратской авиакомпании Flydubai сообщил в разговоре с агентством Reuters, что с понедельника компания приостанавливает свои рейсы в столицу Афганистана на неопределенный срок. Последний рейс этой авиакомпании намечен на воскресенье.

Утром в воскресенье силы движения "Талибан" начали наступление по всем направлениям на Кабул. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала TOLO News, что "переход власти пройдет мирным путем".

Теги
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