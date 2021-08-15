Япония эвакуирует сотрудников посольства в Афганистане

Что происходит в столице Афганистана

"Талибан" готовится взять под контроль Кабул. Что происходит в столице Афганистана

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Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Агентство пока не уточняет сроков и плана эвакуации японских дипломатов.

Утром в воскресенье силы движения "Талибан" (запрещено в РФ) начали наступление по всем направлениям на Кабул. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала TOLO News, что "переход власти пройдет мирным путем".