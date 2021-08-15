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Продвижение "Талибана" в Афганистане

Япония эвакуирует сотрудников посольства в Афганистане

Агентство Kyodo не уточнило сроков и плана эвакуации дипломатов

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Правительство Японии намерено эвакуировать сотрудников посольства в столице Афганистана.

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"Талибан" готовится взять под контроль Кабул.

Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Агентство пока не уточняет сроков и плана эвакуации японских дипломатов.

Утром в воскресенье силы движения "Талибан" (запрещено в РФ) начали наступление по всем направлениям на Кабул. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала TOLO News, что "переход власти пройдет мирным путем".

Теги
АфганистанЯпонияПродвижение "Талибана" в Афганистане
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