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Продвижение "Талибана" в Афганистане

Талибы опровергли данные о прибытии в Кабул лидера политического крыла движения Барадара

СМИ ранее сообщили о прибытии в Кабул Абдулы Гани Барадара для обсуждения с президентом Афганистана Ашрафом Гани в его дворце вопросов, связанных с мирной передачей власти талибам

КАИР, 15 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) опровергло информацию о прибытии в столицу Афганистана из Катара лидера своего политического крыла муллы Абдул Гани Барадара.

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"Сообщения о прибытии в Кабул господина муллы Барадара или какой-либо его делегации не имеют под собой никаких оснований. Это просто слухи", - говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье в Twitter официального представителя катарского политического офиса талибов Мохаммада Наима.

Ранее ряд СМИ информировал о прибытии в Кабул Барадара для обсуждения с президентом Афганистана Ашрафом Гани в его дворце вопросов, связанных с мирной передачей власти талибам.

Незадолго до этого афганские СМИ сообщили, что передача власти в Афганистане пройдет в воскресенье в президентском дворце в Кабуле. Как уточнил исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал в эфире телеканала  TOLO News, "Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем".

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АфганистанПродвижение "Талибана" в Афганистане
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