Наступление "Талибана" на Кабул. Онлайн

15 августа МВД Афганистана сообщило, что формирования "Талибана" (запрещено в РФ) начали наступление на Кабул по всем направлениям. Талибы заявили, что установили контроль на всей территории Афганистана. Исполняющий обязанности министра внутренних Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что "Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем". Талибы в свою очередь заверили, что обеспечат право выхода из столицы Афганистана Кабула всем, кто этого пожелает.

Делегация движения "Талибан" в настоящее время проводит переговоры в президентском дворце в Кабуле с афганскими властями. Как сообщает телеканал Al Arabiya, в ближайшие часы действующее правительство может передать власть администрации переходного периода.

Последняя информация о происходящем в Кабуле – в текстовой трансляции ТАСС.