НАТО сохраняет дипломатическое присутствие в Кабуле

ТАСС, 15 августа. Сотрудники НАТО продолжают оставаться в столице Афганистана. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя альянса.

По его данным, организация помогает поддерживать работу аэропорта Кабула, окруженного боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

"НАТО постоянно оценивает ситуацию в Афганистане", - добавил представитель альянса.

После вывода основной части западного военного контингента из Афганистана движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. Утром в воскресенье силы талибов начали наступление по всем направлениям на Кабул. По данным телеканала Al Arabiya, бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала Tolo News, что "переход власти пройдет мирным путем".