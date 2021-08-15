Блинкен: талибы все равно начали бы наступление, если бы США не стали выводить войска

Талибы все равно начали бы наступление, если бы США не стали выводить войска - Блинкен.

США находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели - Блинкен.

Соперники США в мире больше всего хотели бы, чтобы США остались в Афганистане еще на пять - десять лет - Блинкен.

Вооруженные силы Афганистана показали неспособность обеспечить защиту страны быстрее, чем предполагали США - Блинкен.

США могут работать с таким правительством Афганистана, которое соблюдает права человека и не покрывает террористов - Блинкен о признании "Талибана"

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