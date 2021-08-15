Хамид Карзай заявил, что не покинет Афганистан на фоне укрепления "Талибана"

ТЕГЕРАН, 15 августа. /ТАСС/. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай заверил население страны, что не покинет территорию государства, несмотря на наступление боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщает в воскресенье афганский телеканала Tolo News.

Кроме того, Карзай призвал население оставаться дома. По словам политика, в настоящий момент он прикладывает усилия для разрешения ситуации мирным путем.

Утром в воскресенье силы талибов начали наступление по всем направлениям на Кабул. По данным телеканала Al Arabiya, бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Исполняющий обязанности главы МВД Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала Tolo News, что "переход власти пройдет мирным путем".

Иранская газета "Техран таймс" сообщает, что президент Афганистана Ашраф Гани в своем дворце ведет переговоры с представителями "Талибана". Афганскую охрану дворца сменили американские военные. У дворца стоят в ожидании три вертолета ВС США. По данным газеты, Карзай и министр иностранных дел Мохаммад Ханиф Атмар призывают Гани уйти в отставку.