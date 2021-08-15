БРЮССЕЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Безопасность аэропорта Кабула обеспечивают военные США, Великобритании и Турции. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье военный источник в Брюсселе.

"Аэропорт Кабула остается под международным контролем, его безопасность обеспечивают военные США, Великобритании и Турции", - сообщил он.

В свою очередь в штаб-квартире НАТО ТАСС подтвердили, что аэропорт остается под контролем западных сил: "Мы помогаем обеспечивать работу аэропорта Кабула, чтобы сохранять связь Афганистана с остальным миром. Мы постоянно отслеживаем изменение ситуации в Афганистане".

В пресс-службе альянса вновь отметили, что НАТО "намерена сохранить дипломатическое присутствие в Кабуле". "Безопасность нашего персонала имеет решающее значение, и мы продолжаем адаптировать свою позицию по мере необходимости. Мы поддерживаем афганские усилия по поиску политического решения конфликта, которое сегодня более необходимо, чем когда-либо", - заявили в НАТО.

Ранее США объявили о переброске в аэропорт Кабула до 3 тыс. военных для обеспечения эвакуации своих граждан. В воскресенье Вашингтон объявил о переводе в аэропорт всего состава своего посольства.

15 августа утром силы движения "Талибан" (запрещено в России) начали наступление по всем направлениям на Кабул. По данным телеканала "Аль-Арабия", бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Исполняющий обязанности главы МВД Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала "Толо ньюс", что "переход власти пройдет мирным путем".