Талибы заявили, что входят в Кабул для предотвращения грабежей

ТЕГЕРАН, 15 августа. /ТАСС/. Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) входят в районы Кабула, покинутые правительственными войсками, чтобы предотвратить грабежи. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Поскольку силы безопасности покинули часть районов Кабула и свои командные пункты, "Талибан" входит на эту территорию, чтобы предотвратить грабежи", - цитируете его телеканал Tolo news. Кроме того, Муджахид призвал людей не бояться талибов.

После вывода основной части западного военного контингента из Афганистана движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. Утром в воскресенье силы талибов начали наступление на Кабул. По данным телеканала Al Arabiya, бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала Tolo news, что "переход власти пройдет мирным путем".