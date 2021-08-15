Жители Кабула активно покидают столицу, несмотря на призывы сохранять спокойствие

КАИР, 15 августа. /ТАСС/. Жители Кабула спешно покидают в воскресенье афганскую столицу, несмотря на призывы МВД страны сохранять спокойствие и не покидать свои дома.

Согласно публикуемым в социальных сетях постах, город превратился в огромную пробку - люди на машинах пытаются выехать из столицы, но в ряде районов это уже невозможно, поэтому кабульцы просто бросают автомобили на дорогах и семьями уходят пешком из города на безопасное, по их мнению, расстояние.

Те, кто успел, в срочном порядке закрыли свои банковские счета, сняв все наличные сбережения. Кроме того, на опубликованных в Facebook фотографиях видно, как спешно замазываются изображения женщин на некоторых магазинах и салонах красоты в Кабуле. Люди боятся возвращения к власти талибов, которые 25 лет назад закрыли женщин по домам, запретив им работать, учиться, появляться на улицах без сопровождения родственников мужского пола, демонстрировать открытые части тела, фотографироваться и публиковать изображения женщин "во избежание соблазна мужчин".

С другой стороны, немало в сети тех, кто приветствует приход талибов и поздравляет всех мусульман "с наступлением новой исламской эры".

Некоторое время назад боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) предупредили о наступлении хаоса, если к ночи они не смогут войти в Кабул и занять столицу. По информации телеканала Al Arabiya, талибы размещены на подступах к городу и ожидают приказа начать в любой момент наступление. Очевидцы уже сообщают о перестрелках в некоторых районах. Важность скорейшего занятия позиций в Кабуле талибы объясняют необходимостью защиты жителей и города от мародеров и грабителей в условиях, когда правительственные войска покидают столицу.

Ранее афганский телеканал Tolo news со ссылкой на два осведомленных источника сообщил, что президент страны Ашраф Гани вместе со своим ближайшим советником покинул страну и вылетел в Таджикистан. По данным телестанции, Гани передал полномочия по урегулированию кризиса в стране политическим лидерам. Официального подтверждения этой информации пока нет.