Посол Великобритании остается в Кабуле

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Посол Великобритании в Афганистане пока остается в Кабуле, несмотря на продолжающуюся эвакуацию британских дипломатов из республики.

Об этом сообщили в воскресенье в МИД Соединенного Королевства.

"Мы сократили дипломатическое присутствие в связи с ситуацией в стране, однако наш посол остается в Кабуле, а представители британского правительства по-прежнему оказывают содействие британским гражданам и нашим сотрудникам-афганцам", - сообщил представитель ведомства, слова которого приводит агентство Reuters.