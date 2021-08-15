{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Наступление "Талибана" на Кабул
Обновлено 

Посол Великобритании остается в Кабуле

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Посол Великобритании в Афганистане пока остается в Кабуле, несмотря на продолжающуюся эвакуацию британских дипломатов из республики.

На эту тему
Наступление "Талибана" на Кабул. Онлайн
Наступление "Талибана" на Кабул.

Об этом сообщили в воскресенье в МИД Соединенного Королевства.

"Мы сократили дипломатическое присутствие в связи с ситуацией в стране, однако наш посол остается в Кабуле, а представители британского правительства по-прежнему оказывают содействие британским гражданам и нашим сотрудникам-афганцам", - сообщил представитель ведомства, слова которого приводит агентство Reuters.

Теги
АфганистанВеликобританияНаступление "Талибана" на Кабул
В непризнанном Косово заявили, что примут беженцев из Афганистана по запросу США
Читать полностью