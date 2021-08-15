Турецкая оппозиционная партия призвала Эрдогана вывести военных из Афганистана

АНКАРА, 15 августа. /ТАСС/. Лидер ведущей оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу призвал в воскресенье власти страны вывести турецких военных из Афганистана в связи с происходящими в Кабуле событиями.

"Мы не будем жертвовать нашими солдатами там, откуда другие бежали без оглядки. Я призываю власти [Турции] немедленно вывести наших солдат и полицию из Афганистана. Наши военные служат только интересам нашего народа", - написал политик на своей странице в Twitter.

15 августа утром силы движения "Талибан" (запрещено в РФ) начали наступление по всем направлениям на Кабул. По данным телеканала "Аль-Арабия", бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Исполняющий обязанности главы МВД Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала "Толо ньюс", что "переход власти пройдет мирным путем".

14 июня президент Турции заявил, что его страна готова сохранить военный контингент в Афганистане при наличии финансовой поддержки США после вывода оттуда войск НАТО, который должен завершиться к 11 сентября 2021 года. По итогам саммита альянса 14 июня страны НАТО приняли решение предоставить переходное финансирование для обеспечения "непрерывной работы" международного аэропорта Кабула, учитывая "его важность для устойчивого дипломатического и международного присутствия, а также с точки зрения связи Афганистана с остальным миром".

О готовности провести переговоры с представителям "Талибан" Эрдоган сообщал 19 июля. По его словам, движение "Талибан" не выступает против обеспечения Анкарой защиты аэропорта Кабула. Между тем талибы предупредили, что будут атаковать турецкие силы, если они останутся на территории Афганистана, поскольку это нарушает суверенитет, территориальную целостность и противоречит национальным интересам афганцев.