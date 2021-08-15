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Наступление "Талибана" на Кабул

В Кабуле вводится комендантский час

Он начнет действовать с 21:00 по местному времени

КАИР, 15 августа. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил о введении в Кабуле комендантского часа начиная с 21:00 по местному времени (19:30 мск) с целью пресечения провокаций и обеспечения безопасности жителей столицы.

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"Для того чтобы пресечь беспорядки, обеспечить безопасность жителей Кабула и их имущества, начиная с девяти часов вечера вводится ограничение на передвижение во всех частях города", - приводит слова чиновника в воскресенье местное агентство The Khaama Press.

Помимо этого, и.о. главы МВД исламской республики призвал население афганской столицы "сохранять спокойствие и не покидать свои дома после 21:00".

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