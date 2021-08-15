Премьер Канады объявил о проведении внеочередных парламентских выборов 20 сентября

ТАСС, 15 августа. Внеочередные парламентские выборы в Канаде пройдут 20 сентября. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Канады Джастин Трюдо в видеовыступлении, транслировавшемся его офисом.

"Генерал-губернатор приняла мою просьбу распустить парламент. Таким образом, канадцы будут голосовать 20 сентября", - сказал он. Предвыборная кампания в стране продлится лишь 36 дней - минимально допустимое законом время.

Очередные парламентские выборы в Канаде были намечены на 2023 год, однако возглавляемая Трюдо Либеральная партия не имеет большинства в парламенте. В последнее время премьер-министр критиковал работу законодательного органа за медлительность и назвал его "местом обструкционизма" из-за сложностей с одобрением правительственной повестки. По словам телеканала CBC, Трюдо хочет провести выборы как можно раньше, чтобы воспользоваться общественной поддержкой в контексте его успехов в борьбе с пандемией и сформировать правительство большинства.