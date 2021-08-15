СМИ: талибы вошли в президентский дворец в Кабуле

КАИР, 15 августа. /ТАСС/. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) вошли воскресенье вечером в президентский дворец в Кабуле. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на афганские СМИ.

Как заявили талибы, "в течение нескольких часов они полностью возьмут на себя управление столицей".

Тем временем, как передает информационное агентство Pajhwok, после бегства президента Ашрафа Гани и ряда высокопоставленных чиновников в Кабуле создан высший совет по национальному примирению "с целью предотвращения хаоса власти и ее мирной передачи". В него вошли экс-президент Хамид Карзай, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар.