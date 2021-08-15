Талибы вошли в Кабул без боя. Президент Афганистана покинул страну

ТАСС, 15 августа. Вооруженные формирования движения "Талибан" (запрещено в РФ) вошли в столицу Афганистана без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения.

Талибы заявили, что вошли в город "для обеспечения безопасности и предотвращения хаоса".

Развитие событий

Утром в воскресенье из Кабула поступила информация о том, что контролирующие практически всю территорию страны и остановившиеся на подступах к столице талибы делегировали в президентский дворец представителей для переговоров с властями о мирной передаче власти в Кабуле. Назывался кандидат на пост главы переходного правительства - бывший министр внутренних дел Афганистана и экс-посол Афганистана в Германии Ахмад Джалали.

Президент покинул страну

Глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил информацию СМИ, что президент исламской республики Ашраф Гани вместе со своим ближайшим советником покинул страну. При этом он назвал Гани "бывшим" главой государства. Таджикская медиагруппа Asia-Plus ранее выступила с утверждением, что президент Афганистана направился в Таджикистан. По данным телеканала Al Arabiya, Гани передал полномочия по урегулированию кризиса в стране политическим лидерам. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Агентство Pajhwok сообщило, что афганская правительственная делегация вместе с Абдуллой Абдуллой направится в воскресенье в Катар для достижения соглашения с политическим офисом движения "Талибан".

Обстановка в столице

Официальный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид обратился к жителям Кабула с просьбой "не поддаваться панике при появлении отрядов талибов на улицах" города. Тем не менее многие жители Кабула спешно покидают афганскую столицу, несмотря на призывы МВД страны сохранять спокойствие и оставаться дома.

Согласно публикуемым в социальных сетях постам, город превратился в огромную пробку - люди на машинах пытаются выехать из столицы, но в некоторых районах это уже невозможно, поэтому люди просто бросают автомобили на дорогах и семьями уходят пешком из города на безопасное, по их мнению, расстояние. Те, кто успел, в срочном порядке закрыли свои банковские счета, сняв все наличные сбережения.

Аэропорт под контролем западных сил

В штаб-квартире НАТО заявили, что аэропорт Кабула остается под контролем западных сил. Военный источник в Брюсселе сообщил ТАСС, что безопасность аэропорта Кабула обеспечивают военные США, Великобритании и Турции.

США объявили о переводе в аэропорт всего состава своего посольства и переброске в аэропорт Кабула до 3 тыс. военных для обеспечения эвакуации своих граждан. Госсекретарь Энтони Блинкен в эфире телекомпании NBC уточнил, что США рассчитывают сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане на территории воздушной гавани.

Безопасность зарубежных диппредставительств

В посольстве РФ в Афганистане заявили, что угрозы дипппредставительству в Кабуле нет, эвакуация не требуется, а также выразили готовность сотрудничать с переходным афганским правительством.

Ранее движение "Талибан" заверило, что гарантирует безопасность диппредставительства России в Кабуле. По словам официального представителя катарского политического офиса талибов Мохаммада Сохаила Шахина, политика движения заключается в обеспечении безопасных условий для функционирования российского и других посольств.

Соединенные Штаты, по данным телеканала CNN, намерены эвакуировать персонал своего диппредставительства в Кабуле до вторника, если не раньше. Вертолеты ВС США, передает телеканал, совершают перелеты между посольством и международным аэропортом столицы, куда перевозят сотрудников диппредставительства, а также обладателей специальной визы беженцев - афганцев, работавших на американских военных.

Канада по соображениям безопасности приостанавливает работу своего посольства в Афганистане, сотрудники миссии возвращаются на родину.

Швеция намерена вернуть всех сотрудников диппредставительства в Кабуле не позднее завтрашнего дня. Правительство Нидерландов приняло решение направить военный самолет в Афганистан, чтобы забрать персонал посольства и переводчиков с семьями. Ранее о намерении эвакуировать сотрудников своих диппредствительств заявляли Чехия, Дания, Норвегия, ФРГ, Нидерланды.

Посольство Пакистана в Кабуле намерено работать в нормальном режиме. Индия пока оставляет свое посольство в Кабуле, но на случай непредвиденных обстоятельств уже разработала план эвакуации сотен дипломатов и других граждан из столицы Афганистана.