Reuters: правительство Афганистана не подтверждает взятие президентского дворца талибами

ТАСС, 15 августа. Правительство Афганистана не подтвердило информацию о том, что представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) установили контроль над президентским дворцом в Кабуле. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.
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Как отмечает агентство, связаться с представителями афганского правительства не удалось.
Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на афганские СМИ информировал, что боевики "Талибана" в воскресенье вечером вошли в президентский дворец в Кабуле.