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Наступление "Талибана" на Кабул

ООН работает над заявлением по Афганистану

Об этом сообщили в офисе генерального секретаря всемирной организации

ООН, 15 августа. /ТАСС/. ООН готовит официальное заявление по ситуации в Афганистане. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в офисе генерального секретаря всемирной организации.

"Мы работаем над официальным заявлением", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщил телеканал "Аль-Арабия", боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) вошли воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и, предположительно, находится в Таджикистане. Талибы заявили, что "в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей".

Теги
АфганистанНаступление "Талибана" на Кабул
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