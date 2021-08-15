Талибы заявили, что предлагали Гани мирно передать власти, однако тот бежал

КАИР, 15 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) предлагало действующему президенту Афганистана Ашрафу Гани мирно передать власть, однако тот бежал из страны. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya .

"Мы предлагали президенту Гани мирно передать власть, чтобы избежать вакуума в сфере безопасности, однако тот бежал", - приводит телеканал слова представителя талибов.

Ранее поступили сообщения о том, что талибы уже вошли в президентский совет и, как они утверждают, в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление афганской столицей. По информации Al Arabiya, на фоне происходящего "Талибан" призывает жителей Кабула оставаться в своих домах из соображений безопасности.

В свою очередь исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил о введении в Кабуле комендантского часа начиная с 21:00 по местному времени (19:30 мск) с целью пресечения провокаций и обеспечения безопасности жителей столицы.