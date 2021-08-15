Посольство в Кабуле постарается помочь обратившимся к нему россиянам уехать в РФ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Посольство России в Афганистане постарается помочь обратившимся в диппредставительство гражданам России афганского происхождения с переездом в РФ. Об этом заявил в воскресенье посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала "Россия-1".

"В последние дни к нам начали поступать обращения проживающих в Кабуле российских граждан афганского происхождения. Они хотят переехать в Россию. Эти вопросы будут внимательно прорабатываться, мы, конечно, постараемся помочь", - сказал посол.

Посольство РФ в Афганистане продолжит работу в штатном режиме. Персонал заблаговременно провел комплекс мер для укрепления безопасности.

"Мы заблаговременно провели очень серьезный комплекс мероприятий по укреплению нашей безопасности и в настоящее время непосредственных угроз для нашего коллектива, для наших объектов нет, поэтому мы будем продолжать нашу работу здесь в спокойном, штатном режиме", - сказал он.

"Мы, конечно, не можем не учитывать то, что происходит в городе [Кабул], и ситуация накладывает отпечаток на нашу работу", - добавил Жирнов.