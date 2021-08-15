{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Наступление "Талибана" на Кабул

Хекматиар: правительство Афганистана отказывается передать власть координационному совету

Лидер Исламской партии также указал, что власти не смогли обеспечить безопасность жителей столицы

ТЕГЕРАН, 15 августа. /ТАСС/. Правительство Афганистана отказывается мирно передать власть координационному совету, сформированному для перехода власти на фоне входа в Кабул радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Как сообщает в воскресенье телеканал Tolo News, об этом заявил лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар.

На эту тему
Наступление "Талибана" на Кабул. Онлайн
Наступление "Талибана" на Кабул.

По его словам, "афганское правительство не желает прекращать боевые действия и передавать власть правительству, которое устроит всех". Он также указал, что власти не смогли обеспечить безопасность жителей столицы. Хекматиар входит в состав совета наряду с экс-президентом Хамидом Карзаем и главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой.

Совет призвал правительство и талибов "предотвратить столкновения, анархию и провокации со стороны безответственных лиц". Между тем сами радикалы намерены в скором времени объявить из президентского дворца в Кабуле о создании "Исламского Эмирата Афганистан". Об этом сообщило со ссылкой на представителя талибов агентство Associated Press.

"Талибан", по сообщениям канала Al Arabiya, вошел в воскресенье вечером в Кабул без боя и заняло оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и, предположительно, находится в Таджикистане. Талибы заявили, что "в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей". Ранее также поступили сообщения о том, что талибы уже заняли президентский дворец.

Теги
АфганистанНаступление "Талибана" на Кабул
Кандидат от оппозиции сохраняет лидерство на президентских выборах в Замбии
Хакаинде Хичилема набрал 2 324 847 голосов, действующий президент страны Эдгар Лунгу - 1 464 681
Читать полностью