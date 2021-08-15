Хекматиар: правительство Афганистана отказывается передать власть координационному совету

ТЕГЕРАН, 15 августа. /ТАСС/. Правительство Афганистана отказывается мирно передать власть координационному совету, сформированному для перехода власти на фоне входа в Кабул радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Как сообщает в воскресенье телеканал Tolo News , об этом заявил лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар.

По его словам, "афганское правительство не желает прекращать боевые действия и передавать власть правительству, которое устроит всех". Он также указал, что власти не смогли обеспечить безопасность жителей столицы. Хекматиар входит в состав совета наряду с экс-президентом Хамидом Карзаем и главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой.

Совет призвал правительство и талибов "предотвратить столкновения, анархию и провокации со стороны безответственных лиц". Между тем сами радикалы намерены в скором времени объявить из президентского дворца в Кабуле о создании "Исламского Эмирата Афганистан". Об этом сообщило со ссылкой на представителя талибов агентство Associated Press.

"Талибан", по сообщениям канала Al Arabiya, вошел в воскресенье вечером в Кабул без боя и заняло оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и, предположительно, находится в Таджикистане. Талибы заявили, что "в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей". Ранее также поступили сообщения о том, что талибы уже заняли президентский дворец.