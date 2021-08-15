Джонсон провел телефонные переговоры с генсеками НАТО и ООН по ситуации в Афганистане

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонные переговоры с генеральными секретарями НАТО и ООН Йенсом Столтенбергом и Антониу Гутерришем соответственно, стороны обсудили текущую ситуацию в Афганистане. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении канцелярии главы британского правительства.

"Премьер-министр подчеркнул необходимость в согласованных и скоординированных усилиях международного сообщества, которые будут необходимы в ближайшие месяцы, чтобы бороться с угрозой экстремизма и отреагировать на чрезвычайную ситуацию гуманитарного характера в Афганистане", - сказано в сообщении.

По мнению премьер-министра Великобритании, признание нового правительства в Афганистане должно осуществляться согласованно, а не в одностороннем порядке.

"Он подчеркнул необходимость того, чтобы в случае какого-либо признания нового афганского правительства это происходило на совместной, а не односторонней основе", - говорится в тексте сообщения.

Глава правительства также призвал к скорейшему проведению заседаний Совбеза ООН и Североатлантического совета (главный орган принятия политических решений НАТО) для обсуждения ситуации в Афганистане "на высоком международном уровне". Источник ТАСС в ООН ранее сообщил, что экстренное заседание Совбеза может состояться утром 16 августа.

"Премьер-министр подчеркнул необходимость в согласованных и скоординированных усилиях международного сообщества, которые будут необходимы в ближайшие месяцы, чтобы бороться с угрозой экстремизма и отреагировать на чрезвычайную ситуацию гуманитарного характера в Афганистане", - сказано в сообщении.