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Наступление "Талибана" на Кабул
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Все дипломаты США в Афганистане эвакуированы из посольства в аэропорт в Кабуле

Флаг США над посольством спущен

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Все дипломаты США из американского посольства эвакуированы в Кабуле в аэропорт в афганской столице. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN.

По его данным, "все дипломаты, которые находились в посольстве, покинули его, их доставили в аэропорт в Кабуле". По сведениям телеканала, в посольстве США осталась только "небольшая группа контрактных сотрудников служб безопасности, они также скоро уедут". Флаг США над посольством спущен.

"В последние часы американский флаг над посольством был снят", - сообщила журналист телеканала в эфире. Она отметила, что данная мера является стандартной при эвакуации персонала посольства.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям канала "Аль-Арабия", вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы заявили, что "в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей".

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Наступление "Талибана" на Кабул
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