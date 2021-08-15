Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Афганистане утром 16 августа

ООН, 15 августа. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности ООН по Афганистану состоится 16 августа утром. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник во всемирной организации.

"Завтра утром[16 августа] состоится заседание СБ ООН по Афганистану", - сказал собеседник.

Утренние заседания СБ ООН обычно проходят в 10.00 (17.00 мск).

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям канала "Аль-Арабия", вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы заявили, что "в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей".