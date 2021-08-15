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Наступление "Талибана" на Кабул

Несколько взрывов раздалось в Кабуле

Несколько взрывов раздалось в Кабуле - телеканал "1 TV".

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АфганистанНаступление "Талибана" на Кабул
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