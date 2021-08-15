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Наступление "Талибана" на Кабул
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Безопасность аэропорта Кабула обеспечивают 120 азербайджанских миротворцев

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, миротворцы обеспечивают безопасность совместно с представителями ВС Турции

БАКУ, 15 августа. /ТАСС/. Миротворческое подразделение ВС Азербайджана вместе с турецкими военными обеспечивает безопасность международного аэропорта Кабула. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны страны.

"Миротворческое подразделение азербайджанской армии из 120 человек вместе с силами братской Турции продолжает службу в Афганистане с целью обеспечения безопасности Кабульского международного аэропорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство поддерживает постоянную связь с миротворцами, "морально-психологическое состояние личного состава находится на высоком уровне".

В сообщении также указывается, что азербайджанская сторона вместе с Турцией внимательно отслеживает оперативную обстановку.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al Arabiya, вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вечером талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

Теги
АзербайджанАфганистанНаступление "Талибана" на Кабул
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