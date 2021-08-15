Афганская диаспора устроила в Нью-Йорке митинг против действий "Талибана"

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Более сотни представителей афганской диаспоры собрались в воскресенье около штаб-квартиры ООН на акцию протеста в связи с ситуацией в Афганистане, где боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) объявили об установлении контроля над всеми районами Кабула.

Как передает корреаспондент ТАСС, многие пришли на акцию целыми семьями, кто-то был облачен в национальную одежду. В руках митингующие держали флаги Афганистана и плакаты с лозунгами "Остановите "Талибан", "Прекратите убивать афганцев". Некоторые проезжавшие мимо водители одобрительно сигналили.

Участники акции призывали ввести санкции против Пакистана за то, что он, по мнению митингующих, оказывает поддержку талибам. Кроме того, неоднократно звучали лозунги в поддержку открытия границ для афганцев и увеличения со стороны США квоты на прием беженцев. Некоторые выступавшие не могли сдержать эмоций, рассказывая, что у них сейчас в Афганистане остались родные. Акция проходила спокойно, полиции вокруг почти не было.

Как заявил ТАСС один из организаторов, представившийся именем Сафи, целью акции является обращение к международному сообществу. "Оно может ввести санкции и нарастить давление на Пакистан, способно остановить войну в Афганистане, - отметил он. - <...> Это не война афганцев, это региональные и международные войны". По мнению собеседника, ООН должна услышать афганцев, остановить кровопролитие и поддержку терроризма, а также оказать давление на страны, "поддерживающие хаос в Афганистане".

Боевики "Талибана", по сообщениям телеканала Al Arabiya, вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.